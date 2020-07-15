موسكو: عودة 52 لاجئا سوريا إلى بلدهم خلال 24 ساعة

موسكو- (أ ش أ):

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 52 لاجئا منهم 15 امرأة و27 طفلا عادوا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري (جديدة يابوس) و (تلكلخ) الحدوديين.

وأفاد بيان للمركز الروسي بأنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين من أراضي الأردن عن طريق معبر (نصيب) الحدودي.

وأضاف المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين - في بيانه - أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين بالجيش السوري قامت خلال الــ 24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحات من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينتي جاسم والحارة بريف درعا على مساحة 2.2 هكتار، حيث تم اكتشاف وتدمير 41 عبوة ناسفة.