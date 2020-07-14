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أبو الغيط يستقبل أسرة الشهيد أحمد منسي

10:04 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
أبو الغيط يستقبل أسرة الشهيد أحمد منسي

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط

مصر - (أ ش أ)

استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمكتبه ظهر اليوم الثلاثاء، أسرة شهيد القوات المسلحة المصرية العقيد أركان حرب أحمد صابر منسي (زوجته وأولاده).

جاء اللقاء تقديرًا من الأمين العام للجامعة العربية لأسرة الشهيد البطل أحمد صابر منسي، شهيد القوات المسلحة المصرية وقائد الكتيبة 103 صاعقة، والذي استشهد خلال تصديه لهجوم من التكفيريين في مربع "البرث" بسيناء خلال شهر يوليو من العام 2017.

وتحدث أبو الغيط، خلال اللقاء عن قيمة الاستشهاد في سبيل الوطن وبطولات الشهيد "منسي"، ووجه حديثه إلى ابن الشهيد "حمزة"، مشيدًا بوالده ودوره الوطني وتقديم حياته فداء عن الجميع ليحمي مصر من أعداء الوطن.

وفي ختام اللقاء، أهدى أبو الغيط أسرة الشهيد كتابيه "شاهد على الحرب والسلام" و"شهادتي" ليكونا إضافة للكتب التي تُثري وجدان الأطفال في مستقبل الأيام ولتساعدهم على التعرف علي تفاصيل الأحداث المهمة في التاريخ الحديث لمصر.

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أحمد أبو الغيط أحمد منسي جامعة الدول العربية

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