الصحة الفلسطينية : تسجيل 293 إصابة جديدة بكورونا
رام الله- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و59 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن الإصابات توزعت على عدة محافظات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ، منها 39 في الخليل، 19 في نابلس وبيت لحم، وحالة في طولكرم.
وأشارت إلى أنه تم إجراء 3150 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6372، وإجمالى عدد حالات التعافي 1317، وعدد حالات الوفاة 45.
هذا المحتوى من
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
83001
عدد المصابين
-
24975
عدد المتعافين
-
3935
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
13164937
عدد المصابين
-
7664951
عدد المتعافين
-
573498
عدد الوفيات
إعلان