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الصحة الفلسطينية : تسجيل 293 إصابة جديدة بكورونا

12:22 م الثلاثاء 14 يوليه 2020
الصحة الفلسطينية : تسجيل 293 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في فلسطين

رام الله- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، و59 حالة تعاف، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن الإصابات توزعت على عدة محافظات، مشيرة إلى أنه تم تسجيل 59 حالة تعافٍ، منها 39 في الخليل، 19 في نابلس وبيت لحم، وحالة في طولكرم.

وأشارت إلى أنه تم إجراء 3150 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6372، وإجمالى عدد حالات التعافي 1317، وعدد حالات الوفاة 45.

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فلسطين فيروس كورونا

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