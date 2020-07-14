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الصحة العمانية: تسجيل 1389 إصابة جديدة بكورونا

11:49 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
الصحة العمانية: تسجيل 1389 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا في عمان

مسقط- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الثلاثاء تسجيل 1389 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (1050 لعمانيين و339 لغير عمانيين)، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة إلى 59568 إصابة.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أنه تم تسجيل 14 وفاة جديدة لمصابين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 273 وفاة، مشيرة إلى أن إجمالي حالات التعافي المسجلة في السلطنة بلغت 37987 حالة .

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عمان فيروس كورونا

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