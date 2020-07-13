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عمدة نيويورك يطالب ترامب بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي للتوسع في فحوصات كورونا

07:12 م الإثنين 13 يوليه 2020
عمدة نيويورك يطالب ترامب بتفعيل قانون الإنتاج الدفاعي للتوسع في فحوصات كورونا

دونالد ترامب

وكالات

قال بيل دي بلاسيو رئيس بلدية نيويورك الأمريكية، إن الرئيس دونالد ترامب، يجب أن يستعمل قانون الإنتاج الدفاعي في التوسع في طاقة المعامل لإجراء فحوص فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى تأجيلات إجراء الفحوص ونقص الإمدادات، اليوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال دي بلاسيو، في إيجاز صحفي اليوم، "يتعين على الحكومة الاتحادية أن تتحرك الآن لأن الوضع أصبح أزمة وطنية".

وأصاب وباء كورونا نحو ٣.٣ مليون شخص في الولايات المتحدة وحدها، وتسبب في وفاة أكثر من ١٣٥ ألف شخص في البلاد، بحسب المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، حتى أمس الأحد.

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة إجمالي عدد الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

دونالد ترامب نيويورك الولايات المتحدة فيروس كورونا

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