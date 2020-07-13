أمريكا: زيادة بنسبة 1.8 % في الإصابات اليومية بكورونا

واشنطن- (د ب أ):

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 1.8 % حتى الساعة 0544 بتوقيت نيويورك اليوم الاثنين، بالمقارنة بنفس التوقيت أمس الأحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.

وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 3ر3 مليون.

وجاءت هذه الزيادة اليومية في عدد الإصابات على مستوى الولايات المتحدة أقل من متوسط الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضي، والتي كانت 9ر1 في المئة.