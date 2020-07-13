أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

أمريكا: زيادة بنسبة 1.8 % في الإصابات اليومية بكورونا

03:55 م الإثنين 13 يوليه 2020
أمريكا: زيادة بنسبة 1.8 % في الإصابات اليومية بكورونا

فيروس كورونا في الولايات المتحدة

واشنطن- (د ب أ):

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع 1.8 % حتى الساعة 0544 بتوقيت نيويورك اليوم الاثنين، بالمقارنة بنفس التوقيت أمس الأحد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.

وبذلك يصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 3ر3 مليون.

وجاءت هذه الزيادة اليومية في عدد الإصابات على مستوى الولايات المتحدة أقل من متوسط الزيادة اليومية على مدار الأسبوع الماضي، والتي كانت 9ر1 في المئة.

الولايات المتحدة فيروس كورونا واشنطن

الخبر التالى:

مروحيات عسكرية أمريكية تصل لاتفيا للمشاركة في مناورات عسكرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 82070

    عدد المصابين

  • 24419

    عدد المتعافين

  • 3858

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 561617

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصراوي يكشف بيع كمامات للمواطنين غير مطابقة للمواصفات