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إصابة 40 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بشمال أفغانستان

11:04 ص الإثنين 13 يوليه 2020
إصابة 40 شخصا في انفجار سيارة مفخخة بشمال أفغانستان

انفجار سيارة مفخخة - صورة ارشيفية

كابول - (د ب أ):

أعلن مسؤولون اليوم الاثنين إصابة 40 شخصا على الأقل، إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة أيباك بشمال أفغانستان.

وقال نائب حاكم الاقليم، صفات الله سمنجاني، وعضو المجلس المحلي راز محمد، إن هناك مخاوف من سقوط قتلى.

وأوضح المسؤولون أنه بعد تفجير السيارة، جرى تبادل لإطلاق النار بين مسلحين نفذوا العملية وأفراد من قوات الأمن المتمركزة في المنطقة.

ولم يتضح الهدف الدقيق من وراء حادث التفجير، إلا أن السيارة انفجرت بالقرب من إدارة وكالة الاستخبارات في إقليم سامانجان ووسط المدينة، بحسب ما قاله المسؤولون.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الحادث.

انفجار سيارة مفخخة أفغانستان

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