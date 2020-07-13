إيطاليا: إصابات كورونا 243 ألفا و61 حالة والوفيات 349454

روما- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 243 ألفا 61 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 34 ألفا و954 حالة وفاة، بينما تعافى 194 ألفا 928 مصابا حتى الآن.

ومر الآن نحو 23 أسبوعا من الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.