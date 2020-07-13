أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

إيطاليا: إصابات كورونا 243 ألفا و61 حالة والوفيات 349454

10:04 ص الإثنين 13 يوليه 2020
إيطاليا: إصابات كورونا 243 ألفا و61 حالة والوفيات 349454

كورونا في إيطاليا

روما- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في إيطاليا إلى 243 ألفا 61 حالة، حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الاثنين بتوقيت ميلانو، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إيطاليا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 34 ألفا و954 حالة وفاة، بينما تعافى 194 ألفا 928 مصابا حتى الآن.

ومر الآن نحو 23 أسبوعا من الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

إيطاليا فيروس كورونا روما

الخبر التالى:

ممثلة أممية: الانتخابات الشفافة تعيد بناء ثقة العراقيين

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 82070

    عدد المصابين

  • 24419

    عدد المتعافين

  • 3858

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 561617

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان