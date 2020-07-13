أكثر الكلمات إنتشاراً

افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

وفيات كورونا في المكسيك تزيد على 35 ألفا متجاوزة نظيرتها في إيطاليا

09:06 ص الإثنين 13 يوليه 2020
وفيات كورونا في المكسيك تزيد على 35 ألفا متجاوزة نظيرتها في إيطاليا

أرشيفية

مكسيكو سيتي - (د ب أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية أن حصيلة الوفيات الرسمية المرتبطة بوباء كورونا في البلاد ارتفعت إلى 35006 أشخاص.

وبذلك تجاوزت حصيلة الوفيات في المكسيك نظيرتها في إيطاليا، التي كانت في البداية واحدة من أسوأ البلدان المتضررة في العالم، عندما تفشى الفيروس في أنحاء أوروبا.

وأصبحت المكسيك بذلك صاحبة رابع أكبر حصيلة وفيات مرتبطة بالوباء على مستوى العالم حتى يوم الأحد، بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا.

وبلغ العدد المسجل رسميا في المكسيك للمصابين بكوفيد-19، وهو المرض التنفسي الذي يسببه الفيروس، 199 ألفا و750 شخصا، وفقا لسلطات الصحة، وبذلك أصبحت المكسيك في المرتبة السابعة على مستوى العالم من حيث حالات الإصابة، وفقا لإحصاء من جامعة جونز هوبكنز.

ومع ذلك ، من المرجح أن يكون العدد الحقيقي للإصابات أعلى في المكسيك، حيث يتم فحص عدد قليل نسبيا من الأشخاص هناك.

ووفقا للباحثين في جامعة أكسفورد في بريطانيا، فإن معدل الفحوص اليومية التي يتم إجراؤها في المكسيك هو 83ر4 لكل 1000 نسمة – مقابل 1ر76 في ألمانيا و58ر117 في الولايات المتحدة.

وتعد أمريكا اللاتينية حاليا واحدة من بؤر وباء كورونا العالمية.

المكسيك إيطاليا حالات وفيات فيروس كورونا

الخبر التالى:

فيروس كورونا: ولاية فلوريدا الأمريكية تسجل ارتفاعا قياسيا في الإصابات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 82070

    عدد المصابين

  • 24419

    عدد المتعافين

  • 3858

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12597849

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 561617

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان