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انفجار وحريق في مصنع للبتروكيماويات في إيران

09:17 م الأحد 12 يوليه 2020
انفجار وحريق في مصنع للبتروكيماويات في إيران

انفجار

طهران - (د ب أ)

انفجر مجمع للبتروكيماويات في جنوب غربي إيران، واشتعلت فيه النيران، اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة أنباء "اسنا" الإيرانية.

ووقع الحريق في مصنع شهيد توندجويان بمدينة ماهشهر، وذكر تقرير الوكالة أنه لم يتم بعد تحديد سبب الانفجار، إلا أن السلطات تشك في أنه وقع بسبب تسرب للوقود.

ولم تقدم وسائل الإعلام الإيرانية معلومات عن ضحايا محتملين وحجم الاضرار.

وشهدت إيران مؤخرًا عددًا من الانفجارات والحرائق الغامضة، وغاليا في مواقع حساسة.

وكان من بين تلك المواقع مجمع بارشين العسكري قرب طهران، وعيادة طبية شمال العاصمة ومنشأة ناتانز النووية بوسط إيران، وأخيرًا مصنع في إحدى ضواحي طهران

وبعد الانفجارات التي وقت في بارشين وناتانز، بدأت تتردد تكهنات بشأن أعمال تخريب خارجية، إلا أنه لم تظهر أي أدلة بشكل علني لدعم تلك التكهنات.

انفجار مجمع للبتروكيماويات إيران

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