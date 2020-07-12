مقتل شرطيان أمريكيان في إطلاق نار بولاية تكساس
وكالات:
لقي شرطيان أمريكيان حتفهما خلال عملية إطلاق نار في مدينة مكالين بولاية تكساس، أثناء مطاردة مشتبه فيه، وفقا لقناة "إيه بي سي" الأمريكية.
وقال اللفتنانت كريستوفر أوليفاريز، المتحدث باسم إدارة تكساس للسلامة العامة، الأحد: إن ضابطي الشرطة قتلا بالرصاص في الجانب الجنوبي من المدينة ونُقِلا إلى مستشفى في المنطقة.
وأوضحت المصادر الأمنية أن المشتبه فيه يدعى، أودون إجناسيو كاماريلو، ويبلغ من العمر 23 عامًا، موضحة أنه فتح النار عندما حاول الضابطان إلقاء القبض عليه.
وذكرت الشرطة أن المشتبه فيه انتحر بعد قتل الشرطيين، وأن له سجلا إجراميا لدى الجهات الأمنية، واعتُقل في الماضي.
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