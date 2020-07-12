المكسيك: 6094 إصابة جديدة بفيروس كورونا و539 وفاة خلال يوم
مكسيكو سيتي - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة المكسيكية اليوم الأحد تسجيل 6 آلاف و94 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 295 ألفا و268 حالة.
وأشارت وزارة الصحة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أنه جرى تسجيل 539 حالة وفاة؛ لترتفع حصيلة الضحايا إلى 34 ألفا و730 شخصا.
ويشكل ذلك انخفاضا طفيفا بالمقارنة مع حصيلة الجمعة، حين تم تسجيل 6 آلاف 891 إصابة جديدة و 665 حالة وفاة.
وتعد المكسيك الخامسة في تسجيل أكبر حصيلة ضحايا فيروس كورونا في العالم بعد الولايات المتحدة والبرازيل وبريطانيا وإيطاليا.
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