تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأفادت السلطات بأن جميع الحالات كانت لقادمين من الخارج وأنه لا توجد اصابات محلية إضافية.

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن أربع حالات من بين الحالات المؤكدة التي تم الابلاغ عنها خلال الـ24 ساعة حتى منتصف ليل السبت/الأحد كانت فى تيانجين شرقي بكين وحالتين فى شانغهاى وواحدة فى مقاطعة تشجيانج بجنوب شرق الصين.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين إلى 83 الفا و 594 شخصا، مع 4 آلاف و 643 حالة وفاة.