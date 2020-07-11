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ميركل: متفائلة بسبب رغبه بلدان عديدة التضافر لايجاد حل لأزمه كورونا

07:10 م السبت 11 يوليه 2020
ميركل: متفائلة بسبب رغبه بلدان عديدة التضافر لايجاد حل لأزمه كورونا

أنجيلا ميركل

برلين - (أ ش أ):
أعلنت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل عن تفاؤلها بسبب رغبه العديد من البلدان لإيجاد الحلول للتصدي لجائحة كورونا، لافته إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لمجابهة كورونا.
وأضافت ميركل في رسالتها الأسبوعية المتلفزة عبر الإنترنت اليوم السبت :"فقط عندما نجد حلا عالمياً للتصدي لهذه الجائحة وقتها فقط سنستطيع مواجهه هذا التهديد العالمي".
وقالت :" إن الحكومة الألمانية تقدم دعمها وتثمن غاليا الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما وان المانيا تشارك أيضاً في "برامج المنظمات الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي".
وأشارت المستشارة إلى المساعدة التي تقدمها ألمانيا عبر طرق متنوعة في مجالي الصحة والبحث العلمي من أجل تحقيق توزيع عالمي وعادل للقاحات والأدوية وأدوات التشخيص.

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