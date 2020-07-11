أندونيسيا تسجل 1671 إصابة جديدة بكورونا و66 وفاة

جاكرتا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الأندونيسية، اليوم السبت، تسجيل 1671 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و66 حالة وفاة جراء الإصابة بالفيروس.

وقال مدير عام مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالوزارة، أحمد يوريانتو - خلال مؤتمر صحفي - إن إجمالي عدد إصابات (كوفيد - 19) المؤكدة على مستوى البلاد ارتفع إلى 74 ألفًا و18 إصابة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3 آلاف و535 حالة وفاة، وفقا لما نقلته صحيفة "جاكرتا بوست" الأندونيسية.

وأضاف المسؤول الأندونيسي أن العدد الإجمالي لحالات التعافي من فيروس "كورونا" ارتفع أيضًا ليصل إلى 34 ألفًا و719 حالة.

ومن بين حالات الإصابة الجديدة المعلنة اليوم، سُجلت 378 إصابة في جاكرتا، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في العاصمة الأندونيسية حتى الآن إلى 14 ألفًا و113 إصابة، فيما سُجلت 409 إصابات في مقاطعة جاوة الشرقية.