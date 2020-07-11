باكستان تسجل 2752 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

إسلام آباد- (د ب أ):

أكدت باكستان، السبت، 65 حالة وفاة في يوم واحد بسبب فيروس كورونا المستجد(كوفيد- 19)، حيث ارتفع عدد حالات الإصابة بالفيروس إلى 246 ألفا و351 حالة. وقفزت حصيلة الوفيات في مختلف أنحاء البلاد إلى 5123 ، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية.

وطبقا لأحدث أرقام صادرة عن المركز الوطني للقيادة والعمليات، أصيب 2752 شخصا بالفيروس في الساعات الـ24 الماضية.

وكان إقليم السند الأكثر تضررا بسبب الوباء، يليه أقاليم البنجاب وخيبر باختونخوا وإسلام آباد.

ويتلقى المرضى علاجا في مراكز حجر صحي في 462 مستشفى، حيث أن هناك 7295 سريرا متاحا.

وأجرت باكستان حتى الآن 1538427 اختبارا لفيروس كورونا و23569 في الساعات الـ24 الماضية. وتعافى 153 ألفا و134 مريضا في البلاد، فيما لا يزال 2156 في حالة حرجة.