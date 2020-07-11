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كوريا الجنوبية تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

06:58 ص السبت 11 يوليه 2020
كوريا الجنوبية تسجل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

سول- (د ب أ):
سجلت كوريا الجنوبية 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 13373 إصابة، فضلا عن 288 حالة وفاة.

وقالت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم السبت إن 13 إصابة من بين الإصابات الجديدة سجلت في منطقة العاصمة سول المكتظة بالسكان، والتي كانت مركز إعادة انتشار الفيروس منذ أواخر أيار/مايو.

وكان من بين الإصابات الجديدة، 15 حالة مرتبطة بوافدين من الخارج، مع استمرار تفشي الفيروس في آسيا وأمريكا الجنوبية وأماكن أخرى من العالم.

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