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الصحة العالمية: "هيدروكسي كلوروكين" لا يظهر فعالية ضد كورونا

09:24 م الجمعة 10 يوليه 2020
الصحة العالمية: "هيدروكسي كلوروكين" لا يظهر فعالية ضد كورونا

منظمة الصحة العالمية

(وكالات):

أكدت منظمة الصحة العالمية ضرورة أن يتم استخدام دواء "هيدروكسي كلوروكين" لعلاج المصابين بفيروس كورونا تحت رقابة طبية دقيقة، موضحة أنه لم تثبت بعد فعالية العقار في هذا المجال.

وقال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايك رايان، في مؤتمر صحفي افتراضي، اليوم الجمعة، ردا على سؤال حول استخدام الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، المصاب بفيروس كورونا، لـ"هيدروكسي كلوروكين"، إن "هذا العقار يمكن اعتماده لكن فقط تحت رعاية طبية دقيقة".

وشدد رايان مع ذلك على أن هذا الدواء "لا يظهر نتائج إيجابية عند استخدامه على المرضى في المستشفيات رغم استمرار الأبحاث".

وأوضح المسؤول الصحي أن هذه الدراسات "لم تؤكد حتى الآن بوضوح وجود تأثير إيجابي على هؤلاء الذين يتناولون هيدروكسي كلوروكين"، مشددا على ضرورة الاعتماد على الأبحاث السريرية في هذا المجال.

وسبق أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها أوقفت استخدام عقار "هيدروكسي كلوروكين" المضاد لمرض الملاريا في برنامج "تجربة التضامن" للأدوية ضد فيروس كورونا المستجد.

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