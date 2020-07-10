أكثر الكلمات إنتشاراً

محمود رضا الفريق محمد العصار سد النهضة التعايش مع كورونا فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

خطيب المسجد النبوي: الحج الاستثنائي يتسق مع الشريعة ويصب في مصلحة المسلمين

06:03 م الجمعة 10 يوليه 2020
خطيب المسجد النبوي: الحج الاستثنائي يتسق مع الشريعة ويصب في مصلحة المسلمين

الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي

الرياض - (د ب أ):

أكد إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالباري بن عواض الثبيتي اليوم الجمعة، أن الحج الاستثنائي يتسق مع الشريعة، ويصب في مصلحة المسلمين.

وأوضح الثبيتي خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، أنه من النظر في مآلات الأمور كون الحج هذا العام استثنائيا بأعداد محدودة وضوابط مشروعة في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) يصب في مصلحة المسلمين بالمحافظة على الأنفس ودفع ما يعرضها للخطر المحقق أو الغالب على الظن، والتحلي بالحذر عند انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية الثلاثاء الماضي أن عدد الحجاج الذين سيؤدون فريضة الحج هذا العام لن يتجاوز 10 آلاف حاج 70% منهم من الأجانب.

وأشارت الوزارة إلى أنَّ معايير اختيار المقيمين ستكون الأولوية لمن "لا يعانون من أمراض مزمنة، ومن خضع لاختبار (سي بي آر) الذي يثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا ، ومن لم يسبق لهم أداء فريضة الحج من قبل.

ومن معايير المحددة أيضا "أن تكون أعمارهم بين 20 إلى 50 عاما، وأيضا مع التعهد بالالتزام بمدة الحجر الصحي التي ستحددها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الحج.

ويمنع الدخول إلى المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) بدون تصريح، بدءا من يوم الأحد 19 يوليو 2020 حتى نهاية يوم الأحد 2 أغسطس 2020.

وكان عدد حجاج العام الماضي قد فاق 2.5 مليون حاج وحاجة من مختلف دول العالم في واحد من أكبر التجمعات الدينية في العالم.

عبدالباري بن عواض الثبيتي المسجد النبوي موسم الحج

الخبر التالى:

الصحة العالمية: القضاء على كورونا غير مرجح في الظروف الحالية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 79254

    عدد المصابين

  • 22753

    عدد المتعافين

  • 3617

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 12192761

    عدد المصابين

  • 7090230

    عدد المتعافين

  • 552534

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان