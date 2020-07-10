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السعودية: تسجيل 3159 إصابة و51 وفاة جديدة بكورونا

03:51 م الجمعة 10 يوليه 2020
السعودية: تسجيل 3159 إصابة و51 وفاة جديدة بكورونا

تسجيل 3159 إصابة و51 وفاة جديدة بكورونا في السعود

الرياض- (د ب ا);

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 226486 حالة مؤكدة، بزيادة 3159 إصابة عن المسجلة أمس.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة" تم تسجيل 1930 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 163026 حالة (نحو 72% من إجمالي الإصابات المسجلة)".

وأعلنت الوزارة تسجيل 51 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 2151 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 61309 حالات، منها 2220 حالة حرجة.

وجاءت أعلى الإصابات بين المدن في الرياض التي سجلت 296 حالة، تلتها الهفوف 249 إصابة، ثم جدة 209 إصابات، المبرز 196 إصابة، والدمام 158 إصابة.

وتم إجراء 54472 فحصا مخبريا جديدا، ليصل إجمالي الفحوص المخبرية الدقيقة التي تم إجراؤها بالمملكة إلى 18ر2 مليون فحص مخبري للكورونا.

فيروس كورونا السعودية

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