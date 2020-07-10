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ألمانيا: إجمالي إصابات كورونا 199 ألفا والوفيات 9057

11:54 ص الجمعة 10 يوليه 2020
ألمانيا: إجمالي إصابات كورونا 199 ألفا والوفيات 9057

إجمالي إصابات كورونا 199 ألفا والوفيات 9057 بألمان

برلين- (د ب أ):

وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 199 ألفا وحالة واحدة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت فرانكفورت، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في ألمانيا جراء الإصابة بالفيروس وصلت إلى 9 آلاف و57 ، بينما تعافى 183 ألفا و728 مصابا حتى الآن.

وأعلنت ألمانيا تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد قبل نحو 23 أسبوعا.

فيروس كورونا ألمانيا

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