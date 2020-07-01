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الصحة الأمريكية تحث المواطنين على الاحتفال بعيد الاستقلال في المنزل

08:52 م الأربعاء 01 يوليه 2020
الصحة الأمريكية تحث المواطنين على الاحتفال بعيد الاستقلال في المنزل

فيروس كورونا

نيويورك - أ ش أ

حث مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة الشعب الأمريكي على التخفيف من خطط الخروج والزيارات خلال عطلة عيد الاستقلال في الرابع من يوليو الجاري بعد بلوغ مستويات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أرقام قياسية أمس حيث سجلت 8 ولايات أعلى عدد إصابات منذ بداية الأزمة.

وحذرت سلطات الصحة في ولاية أوريجون المواطنين من الاختلاط خلال العطلة، مؤكدة أن "الحل الآمن هو الاحتفال في المنزل"، بينما أغلقت سلطات مدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الشواطئ كما ألغت عروض الألعاب النارية التقليدية في هذا اليوم.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن أغلب المقاطعات والولايات في جميع أنحاء البلاد قدمت النصائح ذاتها وهي إلغاء الاحتفالات حتى العائلية منها والبقاء في المنزل دون زيارات لعدم تحويل الوضع السيء إلى أسوأ.

وأشارت الصحيفة إلى أن آفاق تفشي الفيروس في الولايات المتحدة باتت سيئة وتتحول إلى الأسوأ بالفعل، حيث ارتفع عدد الإصابات الجديدة في البلاد بنسبة 82% مقارنة بما قبل أسبوعين، مع تسجيل أكثر من 48 ألف إصابة جديدة أمس الثلاثاء في جميع أنحاء البلاد، وهو رابع رقم قياسي خلال أسبوع واحد.

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Asha
فيروس كورونا عيد الاستقلال الصحة الأمريكية الولايات المتحدة نيويورك

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