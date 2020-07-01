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ولاية أريزونا الأمريكية تعلن تسجيل أكثر من 4800 حالة إصابة جديدة بكورونا

08:31 م الأربعاء 01 يوليه 2020
ولاية أريزونا الأمريكية تعلن تسجيل أكثر من 4800 حالة إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا

أريزونا - أ ش أ

أعلنت ولاية أريزونا الأمريكية، اليوم الاربعاء، تسجيل 4878 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت سلطات الولاية الأمريكية، حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن هناك 88 حالة وفاة بسبب الفيروس خلال الفترة نفسها.

وتُعد هذه الإصابات والوفيات بسبب المرض داخل أريزونا من أعلى الإحصائيات التي تم تسجيلها داخلها في هذا الصدد.

يُشار إلى أن عدد الحالات الإجمالية للإصابات بالفيروس داخل الولايات المتحدة ارتفع ليصل إلى أكثرَ من 2.6 مليون شخص.

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