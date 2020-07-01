سفير جامعة الدول العربية بموسكو: ندعو كل الأطراف الدولية لبذل ضغوط حقيقية على إسرائيل

موسكو- (أ ش أ):

دعا سفير جامعة الدول العربية لدى روسيا جابر حبيب جابر، اليوم الأربعاء، الأطراف الدولية والفعاليات الأهلية للضغط على إسرائيل لوقف عملية ضم الأراضي الفلسطينية، واتخاذ إجراءات غير شرعية قد تشعل اضطرابات لن تقف عند حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي حديث لوكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء قال السفير: "جامعة الدول العربية تدعو كل الأطراف الدولية والإقليمية والبلدان والحكومات وكافة الفعاليات الأهلية لبذل ضغوط حقيقية على إسرائيل في هذه المرحلة حتى تصلها رسالة موحدة من المجتمع الدولي بأن المضي في سياسة الضم سيكون له تبعات وعواقب وإنها تقف معزولة بسبب إصرارها على هذه السياسة التوسعية".

واعتبر جابر حبيب جابر أن "الإجراء الذي تنوي إسرائيل اتخاذه بضم أراض فلسطينية محتلة يمثل خرقا صارخا للقانون الدولي ولمبادئ الشرعية الدولية ومرور هذا الإجراء بدون عقاب أو تبعات سوف يكون بمثابة تشجيع لإسرائيل وغيرها من الأطراف على اتخاذ إجراءات تتعارض مع القانون الدولي وتهمشه".

وحذر سفير جامعة الدول العربية من أنه "بالنظر إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية السائدة في المنطقة والعالم حاليا بسبب وباء كورونا، تبدو خطة الضم كشرارة خطيرة تهدد بإشعال توترات واضطرابات قد لا تقف داخل حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة".