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أرامكو السعودية تعلن رفع أسعار بنزين (91 و 95) بعد القيمة المضافة

01:51 ص الأربعاء 01 يوليه 2020
أرامكو السعودية تعلن رفع أسعار بنزين (91 و 95) بعد القيمة المضافة

شركة أرامكو

الرياض - (د ب أ):
أعلنت شركة أرامكو السعودية زيادة أسعار البنزين (91 و 95) بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، من 1 إلى 10 يوليو.

وقالت أرامكو في بيان اليوم الأربعاء إن بنزين 91 أصبح 0.98ريال لكل لتر، وبنزين 95 يصبح 1.18ريال لكل لتر.

وكانت أسعار البنزين لشهر مايو الماضي: بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر وبنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر.

وأعلنت شركة أرامكو أنه يتم تعديل الأسعار وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

يشار إلى أنه سيتم اليوم رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15 %.

وتقوم أرامكو بمراجعة أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.

شركة أرامكو السعودية أسعار البنزين

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