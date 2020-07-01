أرامكو السعودية تعلن رفع أسعار بنزين (91 و 95) بعد القيمة المضافة
الرياض - (د ب أ):
أعلنت شركة أرامكو السعودية زيادة أسعار البنزين (91 و 95) بعد رفع ضريبة القيمة المضافة، من 1 إلى 10 يوليو.
وقالت أرامكو في بيان اليوم الأربعاء إن بنزين 91 أصبح 0.98ريال لكل لتر، وبنزين 95 يصبح 1.18ريال لكل لتر.
وكانت أسعار البنزين لشهر مايو الماضي: بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر وبنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر.
وأعلنت شركة أرامكو أنه يتم تعديل الأسعار وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.
يشار إلى أنه سيتم اليوم رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15 %.
وتقوم أرامكو بمراجعة أسعار البنزين في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، والتطبيق يكون في صباح اليوم الحادي عشر.
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