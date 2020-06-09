أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

عمدة لندن يأمر بمراجعة بعض التماثيل في العاصمة لارتباطها بماضي العبودية

10:43 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
عمدة لندن يأمر بمراجعة بعض التماثيل في العاصمة لارتباطها بماضي العبودية

صديق خان

لندن - أ ش أ

أمر عمدة لندن صديق خان، اليوم الثلاثاء، بمراجعة ارتباط بعض التماثيل في لندن بخلفيات العبودية.

وأطلق خان "لجنة التنوع" لبحث التماثيل التي يمكن الإبقاء عليها بالإضافة لإقامة تماثيل للتعبير عما حققته لندن خاصة بعد ما حققه أصحاب الأصول الملونة والأقليات العرقية.

جاءت إجراءات لندن، عقب إسقاط تمثال تاجر الرقيق إدوارد كولستون في مدينة بريستول البريطانية - وسط المظاهرات الدائرة حاليًا على خلفية نظيرتها في الولايات المتحدة عقب مقتل المواطن الملون جورج فلويد على أيدي رجال الشرطة الأمريكية.

وقال خان في بيان نشرته صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية: "إنه أمر غير مريح أن تشير الأمور الآن إلى أن هذه الأمة والمدينة التي تعج بالثراء بسبب دورها في تجارة العبيد والتي تنعكس على ما يدور اليوم في الحياة العامة في البلاد لا تقوم فيها حملة مع ما تم بشكل متعمد تجاهله".

وأضاف، أن لجنة التنوع ستراجع العلامات المميزة في الحياة العامة في لندن ومن بينها "النقاش بشكل أكبر فيما يجب علينا فعلا الاحتفال به" وتقوم بتقديم العديد من التوصيات، كما ستقوم بدراسة الجداريات وأسماء الشوارع والتماثيل والنصب التذكارية لمراجعتها وتكوين رأي بشأنها.

هذا المحتوى من

صديق خان عمدة لندن التماثيل في لندن العبودية

الخبر التالى:

لبنان.. مظاهرات وقطع الطرق احتجاجًا على أزمات الدولار والمازوت والكهرباء

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 36829

    عدد المصابين

  • 9786

    عدد المتعافين

  • 1306

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7268141

    عدد المصابين

  • 3580135

    عدد المتعافين

  • 411350

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة: 1385 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و35 حالة وفاة