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جوتيريش: موظفو الأمم المتحدة ليسوا ممنوعين من الاحتجاج بصفتهم الشخصية

09:11 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
جوتيريش: موظفو الأمم المتحدة ليسوا ممنوعين من الاحتجاج بصفتهم الشخصية

أنطونيو جوتيريش

نيويورك - (د ب أ):

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الثلاثاء، إن موظفي الأمم المتحدة ليسوا ممنوعين من الانضمام إلى الاحتجاجات ضد وحشية الشرطة والعنصرية بصفتهم الشخصية.

وذكر في رسالة إلى موظفي الأمم المتحدة أنه يريد توضيح الإرشادات الأخيرة الصادرة عن مكتب الأخلاقيات بالأمم المتحدة، والتي حضت المسؤولين على تجنب المظاهرات.

وأضاف جوتيريش: "إن ذلك لا يشير بأي حال من الأحوال إلى أن الموظفين يجب أن يظلوا محايدين وغير متحيزين في مواجهة العنصرية".

وتابع في الرسالة: "على العكس، لا يوجد حظر على التعبير بصفة شخصية عن التضامن أو أعمال المشاركة المدنية السلمية، شريطة أن يتم ذلك بصفة شخصية بالكامل؛ بل كان المقصود من الإرشادات التأكيد على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين هذه الأنشطة وأفضل تقدير للمرء كموظف دولي وواجباتنا الرسمية".

وجاء ذلك بعد أن واجهت إرشادات لجنة الأخلاقيات صدا من الموظفين ومناصري حقوق الإنسان المستقلين في الأمم المتحدة.

أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة العنصرية نيويورك

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