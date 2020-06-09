مخاوف من مقتل العديد من العمال إثر حادث في منجم بأفغانستان
كابول - (د ب أ):
قال مسؤول أفغاني اليوم الثلاثاء إن 15 عاملا على الأقل ما زالوا محاصرين تحت الأرض بعد انهيار بمنجم فحم في ولاية سامانجان شمالي البلاد.
وصرح نائب حاكم الولاية صفات الله سامانجاني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه تم إرسال فريق متخصص لدعم جهود الإنقاذ في منطقة دره صوف السفلى.
وقال سامانجانى أنه نظرا لأن الفريق لم يتمكن من دخول المنجم، فإنه من غير الممكن حتى الآن تحديد عدد الوفيات بالضبط إثر الحادث وعدد الناجين.
الخبر التالى:الجزائر تدرس الإفراج عن بعض مسجوني "الحراك الشعبي"
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
35444
عدد المصابين
-
9375
عدد المتعافين
-
1271
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
7201480
عدد المصابين
-
3538461
عدد المتعافين
-
408788
عدد الوفيات
إعلان