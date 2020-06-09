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مخاوف من مقتل العديد من العمال إثر حادث في منجم بأفغانستان

06:16 م الثلاثاء 09 يونيو 2020
مخاوف من مقتل العديد من العمال إثر حادث في منجم بأفغانستان

الشرطة الأفغانية - أرشيفية

كابول - (د ب أ):

قال مسؤول أفغاني اليوم الثلاثاء إن 15 عاملا على الأقل ما زالوا محاصرين تحت الأرض بعد انهيار بمنجم فحم في ولاية سامانجان شمالي البلاد.

وصرح نائب حاكم الولاية صفات الله سامانجاني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأنه تم إرسال فريق متخصص لدعم جهود الإنقاذ في منطقة دره صوف السفلى.

وقال سامانجانى أنه نظرا لأن الفريق لم يتمكن من دخول المنجم، فإنه من غير الممكن حتى الآن تحديد عدد الوفيات بالضبط إثر الحادث وعدد الناجين.

أفغانستان ولاية سامانجان منجم فحم

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