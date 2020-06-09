بوتين وميركل يعربان عن قلقهما من تصاعد القتال في ليبيا

موسكو - أ ش أ:

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، خلال اتصال هاتفي بينهما، اليوم الثلاثاء، عن قلقهما من تصاعد الأعمال القتالية في ليبيا.

وأفاد بيان للمكتب الصحفي للكرملين بأن الرئيس فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعربا عن قلقهما إزاء تصاعد الأعمال القتالية في ليبيا.

وأضاف البيان أن الجانبين الروسي والألماني أكدا على ضرورة وقف إطلاق النار بأسرع وقت وبدء المفاوضات بين الأطراف الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة.

ونوه البيان إلى أن الرئيس بوتين قيم إيجابيا، خلال الاتصال الهاتفي مع المستشارة الألمانية، جهود الوساطة المصرية في التسوية السلمية للأزمة الليبية في سياق قرارات مؤتمر برلين الدولي في 19 يناير الماضي.