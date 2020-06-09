أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

"أكثر من 50%".. رصد أجسام مضادة لكورونا لدى سكان بؤرة كورونا في إيطاليا

06:57 ص الثلاثاء 09 يونيو 2020
"أكثر من 50%".. رصد أجسام مضادة لكورونا لدى سكان بؤرة كورونا في إيطاليا

فيروس كورونا في إيطاليا

وكالات

كشف مسؤولون بقطاع الصحة في إيطاليا أن مسحا شمل جزءا من سكان مدينة برغامو، شمالي البلاد، رصد أجساما مضادة لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، لدى أكثر من نصفهم تقريبا.


ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أظهر المسح أن 57 % من بين 9965 فردا خضعوا لاختبارات في الفترة بين 23 أبريل وحتى الثالث من يونيو لديهم أجساما مضادة، مما يشير إلى تعرضهم لفيروس كورونا.

وقال مسؤولو الصحة بالمدينة إن المسح كان واسعا بدرجة كافية ليكون مؤشرا يعتمد عليه في معرفة عدد الأشخاص الذين أصيبوا داخل برغامو التي أصبحت بؤرة انتشار الوباء في إيطاليا.


واكتُشفت أجسام مضادة لدى أكثر من 30 % فقط من 10404 أفراد بالأطقم الطبية، الذين خضعوا لاختبارات، رغم تعرضهم لمخاطر أكبر في الإصابة مقارنة بغيرهم.

وذكر المركز الوطني للإحصاءات في تقرير نشر في مطلع مايو أن عدد الوفيات في المدينة ارتفع 568 بالمئة في مارس، مقارنة بمتوسطه في الفترة بين عامي 2015 و2019 مما يجعلها أشد المدن الإيطالية تضررا بالوباء من حيث عدد الوفيات.

وسجلت إيطاليا نحو 34 ألف وفاة وزهاء 235 ألف إصابة بفيروس كورونا. وسجل إقليم لومبارديا الذي يضم برغامو أكثر من 16 ألف وفاة.

إيطاليا أجسام مضادة لكورونا فيروس كورونا مدينة برغامو

الخبر التالى:

كوريا الشمالية تعتزم إغلاق خط ساخن مع الجارة الجنوبية بسبب منشورات

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 35444

    عدد المصابين

  • 9375

    عدد المتعافين

  • 1271

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7156503

    عدد المصابين

  • 3496451

    عدد المتعافين

  • 407759

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كورونا في 24 ساعة| مستشار السيسي يحسم موعد ذروة الفيروس.. ومصر تتخطى 35 ألف إصابة