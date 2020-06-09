"أكثر من 50%".. رصد أجسام مضادة لكورونا لدى سكان بؤرة كورونا في إيطاليا

وكالات

كشف مسؤولون بقطاع الصحة في إيطاليا أن مسحا شمل جزءا من سكان مدينة برغامو، شمالي البلاد، رصد أجساما مضادة لمرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا، لدى أكثر من نصفهم تقريبا.



ووفقا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أظهر المسح أن 57 % من بين 9965 فردا خضعوا لاختبارات في الفترة بين 23 أبريل وحتى الثالث من يونيو لديهم أجساما مضادة، مما يشير إلى تعرضهم لفيروس كورونا.

وقال مسؤولو الصحة بالمدينة إن المسح كان واسعا بدرجة كافية ليكون مؤشرا يعتمد عليه في معرفة عدد الأشخاص الذين أصيبوا داخل برغامو التي أصبحت بؤرة انتشار الوباء في إيطاليا.



واكتُشفت أجسام مضادة لدى أكثر من 30 % فقط من 10404 أفراد بالأطقم الطبية، الذين خضعوا لاختبارات، رغم تعرضهم لمخاطر أكبر في الإصابة مقارنة بغيرهم.

وذكر المركز الوطني للإحصاءات في تقرير نشر في مطلع مايو أن عدد الوفيات في المدينة ارتفع 568 بالمئة في مارس، مقارنة بمتوسطه في الفترة بين عامي 2015 و2019 مما يجعلها أشد المدن الإيطالية تضررا بالوباء من حيث عدد الوفيات.

وسجلت إيطاليا نحو 34 ألف وفاة وزهاء 235 ألف إصابة بفيروس كورونا. وسجل إقليم لومبارديا الذي يضم برغامو أكثر من 16 ألف وفاة.