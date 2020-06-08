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المسماري: عدد النازحين من ترهونة وحدها بلغ أكثر من 20 ألفا

06:25 م الإثنين 08 يونيو 2020
المسماري: عدد النازحين من ترهونة وحدها بلغ أكثر من 20 ألفا

اللواء أحمد المسماري

وكالات:
أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن عدد النازحين من ترهونة وحدها بلغ أكثر من 20 ألفا.
وقال المسماري في مؤتمر صحفي، نقلته فضائية العربية، إن الجماعات المتطرفة تعدت على هيبة المدن وكرامة المواطن.
‏وأوضح أن الميليشيات المدعومة من تركيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية بحق المدنيين.
وأسفرت مباحثات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقاهرة، مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، عن مبادرة تلتزم بمقتضاها الأطراف كافة بوقف إطلاق النار اعتبارا من الساعة 6 صباح يوم 8 يونيو 2020، وترتكز بالأساس على مخرجات قمة برلين والتي نتج عنها حلا سياسيا شاملا يتضمن خطوات تنفيذية واضحة المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية واحترام حقوق الإنسان.
وأعربت دول عربية وغربية عدة، عن تأييدها لـ"إعلان القاهرة"، الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، متضمنًا مبادرة ليبية، لوضع حلول سياسية للأزمة المندلعة حاليًا في ليبيا.

أحمد المسماري الجيش الليبي مجلس النواب الليبي السيسي القوات المسلحة الليبية

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