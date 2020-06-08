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الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة تقترب من مليونين

07:49 ص الإثنين 08 يونيو 2020
الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة تقترب من مليونين

أرشيفية

واشنطن - (أ ش أ):
ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى مليون و 942 ألفا و 363 حالة وفقا لأحدث البيانات الصادرة اليوم الاثنين عن جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.
وأشارت بيانات الجامعة ، التي ترصد تطور حالات الإصابة والوفاة والتعافي ، إلى أن حالات الوفاة بين الأمريكيين جراء الجائحة بلغت 110 آلاف و 514 حالة.
وتضمنت بيانات حالات التعافي من الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة أن هناك 506 آلاف حالة تعاف من الإصابة ، وبشأن أعداد الاختبارات الخاصة بالإصابة ، أظهرت البيانات أنه تم إجراء 20 مليونا و 235 ألفا و 678 اختبارا.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث الإصابات وتليها البرازيل ثم روسيا وكذلك من حيث عدد حالات الوفاة وتليها بريطانيا ثم البرازيل التي زادت أعداد الوفيات فيها عن إيطاليا التي تراجعت للمركز الرابع.

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Asha
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