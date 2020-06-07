أفغانستان: المدارس والجامعات ستظل مغلقة حتى نهاية سبتمبر

كابول - (د ب أ)

ذكرت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، أن المدارس والجامعات في البلاد ستظل مغلقة لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى سبتمبر، حيث لا يزال عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد في ارتفاع.

وأفادت وزارة التعليم بأن برامج التعليم عن بعد وعبر الإنترنت ومحطات الإذاعة والتلفزيون، ستظل تحل محل فصول التعليم التقليدية في الوقت الحالي.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا ينبغي على الطلاب إضاعة أوقاتهم في المنازل".

وشهدت أفغانستان قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القلائل الماضية، مما دفع الحكومة إلى فرض قيود على تجمع أكثر من عشرة أشخاص وإلزام الأشخاص بارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات) في الأماكن العامة.

وسجلت السلطات نحو 800 حالة إصابة إضافية بالفيروس و30 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية حتى اليوم الاحد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى أكثر من 20 ألفا إلى جانب 357 وفاة.

وخضع 47 ألف شخص فقط لاختبارات الكشف عن الفيروس منذ تسجيل أول حالة في شباط/فبراير.

ويفيد التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بان 7ر3 مليون طفل أفغاني حاليا خارج نطاق التعليم في المدارس، وأتم 54% فقط من الطلاب المقيدين في المدارس المرحلة الابتدائية.