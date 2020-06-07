أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

أفغانستان: المدارس والجامعات ستظل مغلقة حتى نهاية سبتمبر

05:48 م الأحد 07 يونيو 2020
أفغانستان: المدارس والجامعات ستظل مغلقة حتى نهاية سبتمبر

إغلاق المدارس

كابول - (د ب أ)

ذكرت السلطات الأفغانية، اليوم الأحد، أن المدارس والجامعات في البلاد ستظل مغلقة لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى سبتمبر، حيث لا يزال عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد في ارتفاع.

وأفادت وزارة التعليم بأن برامج التعليم عن بعد وعبر الإنترنت ومحطات الإذاعة والتلفزيون، ستظل تحل محل فصول التعليم التقليدية في الوقت الحالي.

وقال متحدث باسم الوزارة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لا ينبغي على الطلاب إضاعة أوقاتهم في المنازل".

وشهدت أفغانستان قفزة في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القلائل الماضية، مما دفع الحكومة إلى فرض قيود على تجمع أكثر من عشرة أشخاص وإلزام الأشخاص بارتداء الأقنعة الواقية (الكمامات) في الأماكن العامة.

وسجلت السلطات نحو 800 حالة إصابة إضافية بالفيروس و30 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية حتى اليوم الاحد، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة في البلاد إلى أكثر من 20 ألفا إلى جانب 357 وفاة.

وخضع 47 ألف شخص فقط لاختبارات الكشف عن الفيروس منذ تسجيل أول حالة في شباط/فبراير.

ويفيد التقرير السنوي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) بان 7ر3 مليون طفل أفغاني حاليا خارج نطاق التعليم في المدارس، وأتم 54% فقط من الطلاب المقيدين في المدارس المرحلة الابتدائية.

إغلاق المدارس أفغانستان كابول فيروس كورونا

الخبر التالى:

اليونان ترحب بالمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في ليبيا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6962467

    عدد المصابين

  • 3402697

    عدد المتعافين

  • 401542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم يحدد حالات يحق للطالب فيها تأجيل امتحانات الثانوية العامة