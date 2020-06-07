الأمم المتحدة تدعو المانحين للإسراع بتسليم تعهداتهم المالية لدعم اليمن

صنعاء - (د ب أ)

دعت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، الدول المانحة إلى الإسراع في تسليم تعهداتها المالية لدعم المحتاجين في اليمن.

وقال خوري جورج، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تغريدة عبر حسابه على تويتر:"نواجه نقصاً حاداً في التمويل في اليمن".

وأضاف: "ستبدأ الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني بإغلاق برامج منقذة للأرواح إذا لم يسارع المانحون للوفاء بتعهداتهم"،مشددا بقوله :" نحن بحاجة إلى التمويل الآن".

وقبل أيام انعقد بصورة افتراضية مؤتمر المانحين لدعم اليمن في العاصمة السعودية الرياض برعاية الأمم المتحدة، وتعهد المانحون بدفع قرابة 4ر1 مليار دولار لدعم البلاد في مواجهة الأزمة الإنسانية الصعبة التي تصنف بأنها الأسوأ في العالم جراء الصراع المستمر منذ نحو ست سنوات.