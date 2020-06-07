أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الأمم المتحدة تدعو المانحين للإسراع بتسليم تعهداتهم المالية لدعم اليمن

05:37 م الأحد 07 يونيو 2020
الأمم المتحدة تدعو المانحين للإسراع بتسليم تعهداتهم المالية لدعم اليمن

الأمم المتحدة

صنعاء - (د ب أ)

دعت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، الدول المانحة إلى الإسراع في تسليم تعهداتها المالية لدعم المحتاجين في اليمن.

وقال خوري جورج، مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تغريدة عبر حسابه على تويتر:"نواجه نقصاً حاداً في التمويل في اليمن".

وأضاف: "ستبدأ الأمم المتحدة وشركاء العمل الإنساني بإغلاق برامج منقذة للأرواح إذا لم يسارع المانحون للوفاء بتعهداتهم"،مشددا بقوله :" نحن بحاجة إلى التمويل الآن".

وقبل أيام انعقد بصورة افتراضية مؤتمر المانحين لدعم اليمن في العاصمة السعودية الرياض برعاية الأمم المتحدة، وتعهد المانحون بدفع قرابة 4ر1 مليار دولار لدعم البلاد في مواجهة الأزمة الإنسانية الصعبة التي تصنف بأنها الأسوأ في العالم جراء الصراع المستمر منذ نحو ست سنوات.

الأمم المتحدة صنعاء اليمن

الخبر التالى:

تسجيل 72 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 32612

    عدد المصابين

  • 8535

    عدد المتعافين

  • 1198

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6962467

    عدد المصابين

  • 3402697

    عدد المتعافين

  • 401542

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:وزير التعليم يحدد حالات يحق للطالب فيها تأجيل امتحانات الثانوية العامة