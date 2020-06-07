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منحة سويسرية بـ 250 ألف دولار أمريكي لدعم حملة "فلسطين بتناديكم"

04:49 م الأحد 07 يونيو 2020
منحة سويسرية بـ 250 ألف دولار أمريكي لدعم حملة "فلسطين بتناديكم"

وزارة التضامن الاجتماعي

رام الله- (أ ش أ):
قدمت شركة "نوفارتس فارما" السويسرية للأدوية منحة بقيمة 250 ألف دولار أميركي لدعم حملة "فلسطين بتناديكم"، التي أطلقتها مؤسسة "التعاون" الفلسطينية نهاية شهر مارس الماضي استجابة للأوضاع المستجدة مع انتشار جائحة "كورونا".
وقالت منظمة التعاون الفلسطينية ، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد ، إن المنحة تأتي انطلاقا من مسؤولية شركة "نوفارتس فارما" الاجتماعية العالية، بهدف تلبية الاحتياجات الطارئة والملحة الصحية والطبية للشعب الفلسطيني التي زادت بسبب تفشي فيروس كورونا "كوفيد-19"، وضرورة التحرك العاجل لدعم جهوزية القطاع الصحي من وزارة الصحة وشبكة مستشفيات القدس والمؤسسات غير الحكومية التي تتصدى للوباء.
وأعربت مدير عام مؤسسة "التعاون" يارا السالم، عن سعادتها بهذه الشراكة الجديدة التي تمت استجابة للأوضاع المستجدة مع انتشار جائحة "كورونا"، مؤكدةً أن المؤسسة ستسعى لتعميق هذه الشراكة سعياً لخدمة مجتمعنا في جميع المجالات الإغاثية والصحية والتنموية لتعزيز صمود الإنسان الفلسطيني.
ووجهت الشكر لشركة "نوفارتس فارما" على مبادرتها بتقديم هذا الدعم، مشيرةً إلى أن حملة "فلسطين بتناديكم" نجحت في توفير ما يقارب 6 ملايين دولار أميركي لدعم الأسر المعوزة وتمكين القطاع الصحي.

وزارة التضامن الاجتماعي بنك ناصر الاجتماعي محمد عشماوي

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