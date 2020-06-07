الصين تسجل 6 حالات اصابة جديدة بكورونا وأول إصابة محلية منذ اسابيع

بكين - (د ب أ):

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الأحد تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينها حالة أصابة محلية .

ووفقا للسلطات الصحية في الصين فإن هذه الحالة تعتبر أول حالة إصابة غير قادمة من الخارج خلال أسبوعين، وكانت لشخص مصاب في جزيرة هاينان قبالة الساحل الجنوبي.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة إن هناك أيضا خمس حالات وافدة خلال فترة الـ 24 ساعة السابقة، ليصل إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 83 الفا و 36 شخصا فيما بلغ عدد الوفيات الرسمية حتى الأن في الصين 4634 شخصا.