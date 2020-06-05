مصدر بالداخلية السعودية: إعادة تشديد الاحترازات الصحية بجدة لمدة 15 يوما

الرياض- (أ ش أ):

صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، اليوم الجمعة، بأنه تقرر إعادة تشديد الاحترازات الصحية في مدينة جدة لمدة 15 يوما؛ تبدأ من يوم السبت الموافق 6 يونيو، وحتى يوم السبت الموافق 20 يونيو، وذلك بناء على التقييم الصحي المرفوع من الجهات الصحية المختصة بعد مراجعتها للوضع الوبائي لفيروس كورونا ، ونسب الإشغال المرتفعة لأقسام العناية المركزة.

وقال المصدر - حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية - إن الاحترازات المطبقة في مدينة جدة ستكون كالتالي : منع التجول في جميع أنحاء المدينة من الساعة الثالثة عصرًا إلى السادسة صباحًا، تعليق أداء الصلوات في المساجد، تعليق الحضور إلى مقرات العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص، تعليق تقديم الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي، استمرار السماح بالرحلات الداخلية الجوية والبرية وعبر القطارات ، السماح بالدخول والخروج من المدينة في غير أوقات منع التجول، منع أي تجمعات لأكثر من خمسة أشخاص، استمرار الفئات المسـتثناة بقرارات سابقة في ممارسة أعمالها، مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيـق نطاق، ووفق الإجراءات والضوابط التي تضعها الجهة المعنية.

وشدَّد المصدر على استمرار مراقبة عدد الحالات الحرجة في مدينة الرياض، التي تشهد ارتفاعا مستمرًا خلال الأيام الأخيرة، وذلك استعدادًا لأخذ الإجراء المناسب في حال استمر هذا الارتفاع.

وأوضح أن بقية مدن ومحافظات المملكة سيستمر الوضع بها كما هو المعمول به حاليًا ، مؤكدا أنه في حال ظهور بوادر توجب إجراء تغيير في الآلية في أي منطقة أو محافظة أو مدينة أو حي فإن ذلك سيُعلن في حينه.