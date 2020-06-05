أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا حسن حسني جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

الصحة الفلبينية : إصابات كورونا بالبلاد تتجاوز 20 ألف إصابة

12:29 م الجمعة 05 يونيو 2020
الصحة الفلبينية : إصابات كورونا بالبلاد تتجاوز 20 ألف إصابة

فيروس كورونا في الفلبين

مانيلا- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية،اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 20 ألفا و626 إصابة .

وذكرت وزارة الصحة، في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) ، أن الفلبين شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بالفيروس لأكثر من أسبوع، بينما تماثل 82 شخصًا للشفاء ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 4330 .

وفي الوقت ذاته، سجلت الوزارة 3 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 987 .

وأشارت الصحيفة إلى أن 357252 شخصًا أجروا اختبارات للكشف عن الإصابة بالفيروس،وتخطط الحكومة لتوسيع نطاق الاختبارات لتشمل هؤلاء الذين لا تظهر عليهم أعراض بالإصابة .

هذا المحتوى من

الفلبين إصابات كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

شركة "عايدة" الألمانية تعلق رحلاتها البحرية إلى أمريكا وكندا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 29767

    عدد المصابين

  • 7756

    عدد المتعافين

  • 1126

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 6589090

    عدد المصابين

  • 2850411

    عدد المتعافين

  • 388499

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:خاص| مدير العناية المركزة بالإسماعيلية عن حالة رجاء الجداوي: هي بخير