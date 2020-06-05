الصحة الفلبينية : إصابات كورونا بالبلاد تتجاوز 20 ألف إصابة
مانيلا- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة الفلبينية،اليوم الجمعة، ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 20 ألفا و626 إصابة .
وذكرت وزارة الصحة، في تصريحات نقلتها صحيفة (فلبين ستار) ، أن الفلبين شهدت ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بالفيروس لأكثر من أسبوع، بينما تماثل 82 شخصًا للشفاء ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 4330 .
وفي الوقت ذاته، سجلت الوزارة 3 حالات وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس إلى 987 .
وأشارت الصحيفة إلى أن 357252 شخصًا أجروا اختبارات للكشف عن الإصابة بالفيروس،وتخطط الحكومة لتوسيع نطاق الاختبارات لتشمل هؤلاء الذين لا تظهر عليهم أعراض بالإصابة .
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