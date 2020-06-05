العربية: غرق باخرة إيرانية قرب السواحل الإيرانية
01:03 ص الجمعة 05 يونيو 2020
أفادت فضائية العربية، نقلا عن مصادر لم تسمها، بأن باخرة إيرانية غرقت في السواحل العراقية.
وأضافت أن هناك أنباء عن سقوط وفيات، لافتة إلى أن عمليات بحث تجري حاليا عن مفقودين بعد غرق الباخرة الايرانية "بهبهان".
ولم تذكر الفضائيه السعودية أية معلومات إضافية عن الباخرة الإيرانية أو أسباب غرقها.
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