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"إيزدينا": تركيا تهدم منازل المدنيين شرق سوريا لتحويلها إلى قاعدة عسكرية

12:08 ص الجمعة 05 يونيو 2020
"إيزدينا": تركيا تهدم منازل المدنيين شرق سوريا لتحويلها إلى قاعدة عسكرية

الجيش التركي

دمشق - (أ ش أ):

أظهرت صور، التقطتها مؤسسة "إيزدينا" الإعلامية، قيام الجيش التركي بجرف وهدم العديد من منازل المدنيين والاستيلاء على أراضيهم في شمال شرق سوريا بهدف تحويلها إلى قاعدة عسكرية.

وذكر موقع المؤسسة أنه "تم البدء بإنشاء قاعدة عسكرية للقوات التركية المتواجدة في المنطقة، حيث تم منع عودة المدنيين إلى منازلهم وتوجيه تهم إليهم بأنهم موالون لقوات سوريا الديمقراطية لأنهم من المكون الكردي".. حسبما أفادت قناة "العربية" الإخبارية اليوم الخميس.

وأشارت المؤسسة إلى "أن القوات التركية هدمت العديد من المنازل وجرفت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية وقامت بإنشاء ساتر ترابي كبير في محيط القاعدة التي تم البدء بإنشائها في جهة الشمالية الشرقية من القرية حيث وضعت فيها أبراج مراقبة ورادارات ومركز إطلاق طائرات مسيرة ومعدات عسكرية أخرى".

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