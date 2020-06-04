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بيل جيتس: لا يوجد تمويل لتوفير لقاح "كورونا" للجميع "في الوقت الحالي"

12:44 م الخميس 04 يونيو 2020
بيل جيتس: لا يوجد تمويل لتوفير لقاح "كورونا" للجميع "في الوقت الحالي"

بيل جيتس

وكالات:

قال الملياردير الأمريكي بيل جيتس إن المراحل الأولية لجهود إيجاد لقاح لفيروس "كورونا المُستجد" كانت ممولة من الحكومات الوطنية، لكن التمويل لإيجاد التجارب النهائية وبناء المصانع وتوفير اللقاح للجميع "ليس متاحًا في الوقت الحالي".

وأضاف في مقابلة حصرية مع قناة "سكاي نيوز عربية" بُثّت، الخميس: "نُجري محادثات بناءة مع قادة من دول الخليج وأوروبا حول إنشاء صندوق لإنشاء "كورونا المُستجد" -(صندوق كوفاكس)".

وأكد الحاجة إلى "ما قد يتراوح بين 10 مليارات و20 مليار دولار؛ لأن الهدف هو إتاحة هذه اللقاحات للجميع، إذ لا يمكن حرمان أي إنسان من اللقاح وتركه عرضة لهذا المرض بسبب الفقر".

وتابع: "أريد خلال الشهر أو الشهرين المقبلين جمع مليارين، هذه المبالغ الأولية ستتيح لنا تمويل بناء المصانع وإيجاد شركاء في دول عدة للتصنيع".

وأشار إلى أن الفرق الفنية لديها "إلمام تام بطبيعة كل لقاح وطريقة تصنيعه. يمكننا البدء ببضعة مليارات دولار لبناء المصانع، وبعد ذلك سنجمع المزيد لإدارة هذه المصانع وتسليم اللقاحات"، وفق قوله.

وذكر أن مؤسسة بيل وميليندا جيتس تعمل على مجموعة من المشاريع، وتحاول مقارنة المعطيات المتوفرة، حتى تقرر الأفضل والانتقال للمرحلة الثالثة المتمثلة في اختبار سلامة اللقاح.

وبحسب جيتس، تشارك مؤسسته، الخميس، في القمة العالمية بشأن اللقاحات التي يستضيفها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، مضيفا "سنطلق صندوقًا يختص حصرًا بمشتريات اللقاح".

واعتبر جيتس أن هذه الجهود من شأنها طمأنة المصنعين للقاح بأنهم لن يخسروا، قائلا: "سندعمهم؛ لأنهم ينتجون اللقاح ليس فقط للدول الغنية، وإنما للجميع".

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