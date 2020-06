طيران الإمارات يعلن استئناف الرحلات إلى 29 مدينة

(وكالات)

أعلن طيران الإمارات في تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الخميس، عن تقديم رحلات للركاب إلى 29 مدينة حول العالم واستئناف رحلات الترانزيت عبر مركزها في دبي.

Emirates offers flights for passengers to 29 cities and resumes transits through its @DXB hub. #FlyEmiratesFlyBetter https://t.co/HSEuQg07p7 pic.twitter.com/OygIa8xmG0