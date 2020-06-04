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طيران الإمارات يعلن استئناف الرحلات إلى 29 مدينة

12:30 م الخميس 04 يونيو 2020
طيران الإمارات يعلن استئناف الرحلات إلى 29 مدينة

طيران الإمارات

(وكالات)

أعلن طيران الإمارات في تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الخميس، عن تقديم رحلات للركاب إلى 29 مدينة حول العالم واستئناف رحلات الترانزيت عبر مركزها في دبي.

كان الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات"، أكد في وقت سابق أنه سيتم الإعلان عن استئناف خدمات الركاب لمزيد من الوجهات مستقبلاً.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء: "نرحب بقرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت".

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