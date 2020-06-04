طيران الإمارات يعلن استئناف الرحلات إلى 29 مدينة

(وكالات)

أعلن طيران الإمارات في تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الخميس، عن تقديم رحلات للركاب إلى 29 مدينة حول العالم واستئناف رحلات الترانزيت عبر مركزها في دبي.

Emirates offers flights for passengers to 29 cities and resumes transits through its @DXB hub. #FlyEmiratesFlyBetter https://t.co/HSEuQg07p7 pic.twitter.com/OygIa8xmG0 — Emirates Airline (@emirates) June 4, 2020

كان الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ"طيران الإمارات"، أكد في وقت سابق أنه سيتم الإعلان عن استئناف خدمات الركاب لمزيد من الوجهات مستقبلاً.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأربعاء: "نرحب بقرار حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة إعادة فتح المطارات أمام حركة الترانزيت".