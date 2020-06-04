ارتفاع معدل وفيات كورونا في البرازيل إلى 1349 شخصا
04:08 ص الخميس 04 يونيو 2020
سجلت البرازيل رقما قياسيا من الوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي، وفقا لبيانات وزارة الصحة الصادرة يوم الأربعاء.
وأظهرت البيانات تسجيل 1349 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء و 28633 حالة إصابة أخرى مؤكدة.
وسجلت البرازيل الآن 32،548 حالة وفاة و 584،016 إجمالي الحالات المؤكدة.
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