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مقتل مواطن سوداني بطلق ناري في احتجاجات "تصحيح مسار الثورة"

08:11 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
مقتل مواطن سوداني بطلق ناري في احتجاجات "تصحيح مسار الثورة"

احتجاجات تصحيح مسار الثورة

وكالات

قتل مواطن سوداني، بطلق ناري في مدينة أم درمان السودانية، التي شهدت احتجاجات ضخمة اليوم الثلاثاء، استجابة لدعوات أطلقتها لجان المقاومة وتجمع المهنيين السودانيين، وأحزاب سياسية، تطالب بتصحيح "مسار الثورة" السودانية، حسبما ذكرت روسيا اليوم.

وشارك مئات الآلاف في مسيرات احتجاجية في مدن سودانية عدة، مطالبين بتوسيع الحكم المدني في عملية الانتقال إلى الديمقراطية بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير العام الماضي.

ولخص المتظاهرون في إحدى اللافتات مطالبهم بأنها السلام والعدالة، والإصلاحات الاقتصادية، وتعيين حكام ولايات من المدنيين، ورددوا هتافات تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية وإصلاح المؤسسات الأمنية.

وانتشرت قوات الأمن في الشوارع الرئيسيّة لمدينة الخرطوم ومداخل الجسور الرئيسية، بينما أغلقت وحدات من الجيش كافة الطرق التي تودي إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وسط الخرطوم.

كما خرج متظاهرون في مدن أخرى في نفس التوقيت مثل بورتسودان وكسلا والقضارف شرقي البلاد، وعطبرة بالشمال، ومدينة ودمدني وسط السودان، بالإضافة إلى مدن عدة في إقليم دارفور غربي البلاد.

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