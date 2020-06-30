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الأمم المتحدة: الجيش الأفغاني أطلق قذائف هاون على سوق مزدحمة

07:47 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
الأمم المتحدة: الجيش الأفغاني أطلق قذائف هاون على سوق مزدحمة

الجيش الأفغاني

كابول - (د ب أ):

قالت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، إن نتائج أولية أظهرت أن الجيش الأفغاني أطلق قذائف هاون على سوق بإقليم هلمند جنوب البلاد، مما أدى إلى مقتل 23 مدنيا وإصابة 15 آخرين، وفقا لأرقام الحكومة.

وقالت بعثة المساعدة التابعة للأمم المتحدة في أفغانستان (أوناما) في سلسلة من التغريدات إن "عدة مصادر موثوقة تؤكد أن الجيش الوطني الأفغاني أطلق قذائف هاون قاتلة ردا على نيران طالبان، فأخطأ الهدف"، وحثت الحكومة على تشكيل فريق تحقيق مستقل.

وقعت المأساة أمس الاثنين في منطقة تسيطر عليها طالبان في سوق مزدحمة للمواشي في منطقة سانجين.

وألقى كل من المسلحين والحكومة باللائمة على بعضهم البعض.

ووصف الرئيس أشرف غني الحادث بأنه "هجوم إرهابي".

الجيش الأفغاني قذائف هاون الأمم المتحدة

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