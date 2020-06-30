إسرائيل تسجل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس كورونا
غزة - أ ش أ
أعلن مركز المعلومات والمعرفة الوطني للحرب على فيروس كورونا في إسرائيل أنه تم تسجيل 714 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ما يعد أعلى عدد إصابات يومية يتم تسجيلها منذ بداية جائحة كورونا.
وذكر المركز - حسبما نقلت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية اليوم الثلاثاء - أن عدد مصابي كورونا الذين هم في حالة خطيرة لا يزال ثابتًا ولم يتجاوز 42 حالة.
وأشارت الصحيفة إلى أن وزارة الصحة أجرت أمس الاثنين 18 ألفًا و183 اختبارًا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، حيث ثبتت إصابة 4% من إجمالي عدد الأشخاص الذين خضعوا للاختبار.
هذا المحتوى من
الخبر التالى:تونس: نرفض بشكل قاطع التدخلات الخارجية في ليبيا
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
66754
عدد المصابين
-
17951
عدد المتعافين
-
2872
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
10337836
عدد المصابين
-
5609296
عدد المتعافين
-
506152
عدد الوفيات
إعلان