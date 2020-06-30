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بريطانيا: توقعات بضخ 5 مليارات استرليني لانعاش الاقتصاد

01:50 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
بريطانيا: توقعات بضخ 5 مليارات استرليني لانعاش الاقتصاد

بوريس جونسون

لندن (د ب ا)

من المتوقع أن يتعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء بإنفاق 5 مليار جنيه استرليني ( 15ر6 مليار دولار) على مشاريع البنية التحتية لإنعاش الاقتصاد البريطاني.

ويعتزم جوسنون أن يعرب عن رغبته في " البناء بصورة أفضل" لمساعدة البلاد على تجاوز التداعيات الاقتصادية القوية المتوقعة لفيروس كورونا وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون في مقتطفات تم نشرها من خطاب سوف يدلي به في وقت لاحق من اليوم إن برنامج الانفاق سوف " يتغلب على التحديات التي لم تحسم والتي واجهتها البلاد خلال الثلاثة عقود الماضية".

وتشمل الخطة مليار جنيه استرليني إضافية لبناء المدارس على مدار العامين المقبلين و 5ر1 مليار جنيه من أجل صيانة المستشفيات و البنية التحتية الأخرى في القطاع الصحي، بجانب الانفاق على المحاكم والسجون والطرق والجسور والشوارع.

وقال جونسون" إذا نفذنا هذه الخطة معا، سوف نشق طريقنا نحو التقدم".

وأضاف" لن نرتد للخلف، سوف نتقدم للأمام ونحن أقوى وفي وضع أفضل وأكثر اتحادا من ذي قبل".

بوريس جونسون لندن بريطانيا

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