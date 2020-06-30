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مقتل المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا يثير المخاوف من اندلاع عنف عرقي

11:42 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
مقتل المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا يثير المخاوف من اندلاع عنف عرقي

المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا

أديس أبابا- (بي بي سي):

قُتل المغني والناشط الإثيوبي المشهور هاشالو هونديسا متأثرا بإصابته بعد إطلاق النار عليه في العاصمة أديس أبابا.

ونُقل هونديسا إلى المستشفى لكنه وفاته المنية بعد ذلك بوقت قصير.

وأعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن تعازيه، قائلاً إن هونديسا كان مغنيا رائعاً.

وكان هونديسا يبلغ من العمر 34 عامًا، و تركزت أغانية على قضايا الحرية و حقوق مجموعة أورومو العرقية التى ينحدر منها.

وتقول الشرطة إنها اعتقلت عدة مشتبه بهم.

وهناك مخاوف من أن قتل هذا المغنى قد يؤدي إلى اضطرابات في بلد يعاني بالفعل من العنف العرقي.

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مقتل المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا عنف عرقي إطلاق النار اثيوبيا

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