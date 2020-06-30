مقتل المغني الإثيوبي هاشالو هونديسا يثير المخاوف من اندلاع عنف عرقي
أديس أبابا- (بي بي سي):
قُتل المغني والناشط الإثيوبي المشهور هاشالو هونديسا متأثرا بإصابته بعد إطلاق النار عليه في العاصمة أديس أبابا.
ونُقل هونديسا إلى المستشفى لكنه وفاته المنية بعد ذلك بوقت قصير.
وأعرب رئيس الوزراء آبي أحمد عن تعازيه، قائلاً إن هونديسا كان مغنيا رائعاً.
وكان هونديسا يبلغ من العمر 34 عامًا، و تركزت أغانية على قضايا الحرية و حقوق مجموعة أورومو العرقية التى ينحدر منها.
وتقول الشرطة إنها اعتقلت عدة مشتبه بهم.
وهناك مخاوف من أن قتل هذا المغنى قد يؤدي إلى اضطرابات في بلد يعاني بالفعل من العنف العرقي.
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