كورونا في إسبانيا: الإصابات 248 ألفا و970 والوفيات 28 ألفا و346
مدريد- (د ب أ):
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في إسبانيا، 248 ألفا و970 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح الثلاثاء بتوقيت مدريد (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغت 28 ألفا و346 حالة. وتعافى 150 الفا و376 شخصا من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إسبانيا.
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