أكثر الكلمات إنتشاراً

سد النهضة التعايش مع كورونا إعدام المسماري رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس

كورونا في إسبانيا: الإصابات 248 ألفا و970 والوفيات 28 ألفا و346

09:33 ص الثلاثاء 30 يونيو 2020
كورونا في إسبانيا: الإصابات 248 ألفا و970 والوفيات 28 ألفا و346

أرشيفية

مدريد- (د ب أ):
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19) في إسبانيا، 248 ألفا و970 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح الثلاثاء بتوقيت مدريد (05:30 بتوقيت جرينتش)، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز.
وأشارت البيانات إلى أن الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغت 28 ألفا و346 حالة. وتعافى 150 الفا و376 شخصا من المصابين حتى الآن .
ومر نحو 21 أسبوعا منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في إسبانيا.

فيروس كورونا مدريد إسبانيا

الخبر التالى:

إيران: هجوم إرهابي يستهدف سيارتين للحرس الثوري.. وإصابة قائد عسكري

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 66754

    عدد المصابين

  • 17951

    عدد المتعافين

  • 2872

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 10337836

    عدد المصابين

  • 5609296

    عدد المتعافين

  • 506152

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مصر تعلن عن كشف جديد للذهب باحتياطي يزيد عن مليون أوقية