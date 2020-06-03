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ارتفاع حالات كورونا في اليمن إلى 423 بينها 96 حالة وفاة

11:15 م الأربعاء 03 يونيو 2020
ارتفاع حالات كورونا في اليمن إلى 423 بينها 96 حالة وفاة

فيروس كورونا

صنعاء - (د ب أ)

ارتفع اجمالي عدد الإصابات المعلنة بفيروس كورونا في اليمن، إلى 423 حالة، بعد تسجيل 20 حالة جديدة خلال الساعات الماضية.

وقالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا المستجد، التابعة للحكومة الشرعية في نشرتها اليومية، اليوم الأربعاء، إنها سجلت 20 حالة جديدة و6 وفيات، ما يرفع عدد المصابين في المناطق الخاضعة للحكومة إلى 419 حالة، بينها 95 وفاة، و17 حالة تعافي.

وبذلك يرتفع عدد إجمالي الحالات المعلنة رسميا في اليمن، إلى 423 حالة، بينها 96 وفاة، و17 تعافي.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه مصادر محلية يمنية إلى تفش كبير لوباء كورونا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما لم تعلن حتى اليوم سوى عن أربع حالات بينها حالة وفاة.

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